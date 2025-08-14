logo pulso
Cowboys millonarios

Se ratifica como la franquicia deportiva más valiosa del mundo

Por EFE

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
A
Cowboys millonarios

Los Cowboys de Dallas se ratificó este miércoles como la franquicia deportiva más cara del mundo, con un valor de 12,800 millones de dólares, 2,480 millones por encima de su cotización del año pasado.

Los Cowboys han liderado por seis años consecutivos la lista de franquicias deportivas de Sportico, portal especializado en negocios de la industria deportiva a nivel mundial.

En 2024, el equipo de la estrella solitaria fue el primero en romper la barrera de los 10,000 millones de dólares, al ser tasado en 10,320 millones.

Este miércoles Los Angeles Rams y los New York Giants se unieron al selecto grupo de las cinco franquicias con un valor superior a 10,000 millones al registrar cifras de 10,430 millones y 10,250 millones, respectivamente.

Según este informe, el valor promedio de cada uno de los 32 equipos de la NFL es de 7,100 millones de dólares, un 20 por ciento más que el año pasado y más del doble que hace cuatro años.

Cowboys ocupa el número uno de esta lista y Cincinnati Bengals el último con un monto de 5,500 millones de dólares.

los Cowboys de Dallas, fundado en 1960, pertenece al multimillonario Jerry Jones, quien los adquirió en 1989 a cambio de 140 millones de dólares, una inversión que ha hecho crecer más del 8,400 por ciento.

Bajo el liderazgo de Jones, Cowboys ganó las ediciones XXVII, XXVIII y XXX del Super Bowl, correspondientes a las temporadas 1992, 1993 y 1995, que sumados a los obtenidos por la franquicia en 1971, en la edición VI, y 1977, en la XII, colocaron a Dallas, junto con San Francisco 49ers, en el segundo equipo más ganador del trofeo Lombardi.

Jones ha incrementado el valor de su franquicia a pesar de que no ha podido volver a ganar un título de la NFL desde hace 30 años. Después de la campaña de 1995 los Cowboys no han disputado ni siquiera una final de la Conferencia Nacional.

Lo anterior no ha influido en la popularidad de la franquicia conocida como ‘el Equipo de América’, que el día 19 de este mes verá el estreno de la serie de televisión titulada ‘America’s Team: The Gambler and his Cowboys’ (‘El equipo de Estados Unidos: El jugador y sus vaqueros’, que contará la historia de cómo Jerry Jones ha liderado a este equipo desde 1989.

