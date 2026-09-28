Ucrania bajo ataque con drones rusos

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Durante la noche, las fuerzas rusas atacaron Ucrania con 165 drones de ataque tipo Shahed, de los cuales 79 eran propulsados por aviones.

Defensa aérea ucraniana neutraliza drones rusos

Así lo informó el comando de la Fuerza Aérea de Ucrania citado por Ukrainska Pravda. Según los informes, hasta las 7 de la mañana, hora local, las defensas antiaéreas habían derribado y neutralizado 112 drones enemigos de los tipos Shahed, Gerbera y otros tipos.

Impacto y zonas afectadas por ataques aéreos

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Se registraron ataques aéreos rusos en 14 lugares, así como caídas de fragmentación en 7 lugares.