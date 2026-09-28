Del Toro llora tras rozar el podio

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Isaac del Toro cruzó la meta entre los mejores del mundo, pero el resultado le supo a poco. El ciclista mexicano rompió en llanto después de terminar en quinto lugar en la prueba de ruta del Mundial disputado en Montreal, Canadá, donde se quedó a un segundo del podio.

El estadounidense Brandon McNulty conquistó el título tras atacar en solitario a 33 kilómetros de la meta. Resistió la persecución hasta el final y se impuso por 13 segundos al australiano Michael Matthews y al neerlandés Mathieu van der Poel, quienes completaron las posiciones de medalla. Del Toro llegó 14 segundos después del ganador.

La carrera, disputada el domingo, exigió 273.4 kilómetros y 12 vueltas al circuito de Mont-Royal. Del Toro se mantuvo activo entre los grupos perseguidores mientras los ataques reducían el número de aspirantes a la victoria. Cuando McNulty se escapó en el tramo decisivo, el mexicano siguió en la lucha por alcanzarlo junto con otros favoritos.

El esfuerzo final no bastó para darle una medalla. McNulty conservó la ventaja y, detrás de él, Matthews y Van der Poel aseguraron el segundo y tercer puesto. Del Toro fue quinto, un resultado que mejora el séptimo lugar que obtuvo en el Mundial de 2025, aunque en Montreal la cercanía con el podio hizo más amarga la llegada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El bajacaliforniano venía de una temporada histórica: en julio subió al podio general del Tour de Francia 2026 y obtuvo el maillot blanco como mejor joven. Su actuación en Montreal lo mantuvo entre los protagonistas de una carrera decidida por segundos, pero la medalla mundial tendrá que esperar.