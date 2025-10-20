apuntes y comentarios

Por primera vez en lo que va del actual torneo Apertura, que ya se encuentra en su recta final, el Atlético de San Luis conquistó su primera victoria en casa, ante su público, brindando un buen partido, uno de los mejores en esta campaña, y mantiene matemáticamente vivas sus esperanzas por alcanzar la décima posición del play in, faltando cuatro encuentros por jugar, de los cuales dos de vida o muerte ante Pumas y Bravos de Juárez, que también aspiran a calificar, otro dificilísimo ante Tigres, y otro con Necaxa, que se considera de tramite, dependiendo el duelo con Pumas.

Continuando con sus altibajos en el actual torneo, en partido de la décima tercera jornada, Atlético de San Luis se impuso al Atlas por 2 goles a 0, con anotaciones de Joao Pedro de tiro penal, abrió el marcador en el minuto 21, y el tapatío, Oscar Macias en el 42, remachó el buen primer tiempo del cuadro local, y que a la postre le daría sus tres primeros puntos jugando en casa, metiéndolo en la pelea de manera matemática, pues el décimo puesto, que les da entrada al play in, se lo disputan aparte de Bravos de Juárez, Pumas de la UNAM y Atlético de San Luis.

Es por ello que el duelo del próximo encuentro ante Pumas allá en C.U. será crucial para el futuro de ambos equipos, pues el que pierda, prácticamente quedara fuera de la pelea, aun cuando les restarían tres juegos por jugar. Aunque al cuadro potosinos, en fila después de Pumas se enfrentará a Necaxa, luego a Bravos otro de los aspirantes a calificar, y finalmente a Tigres, que se disputa el cuarto lugar de la clasificación, con sus coterráneos de Rayados de Monterrey.

Y retomando el juego de ADSL ante Atlas, los potosinos jugaron su mejor partido en casa, no solo por el resultado sino por su funcionamiento, dando a su afición, la primera alegría del torneo, cuando ya la presión de los seguidores de la oncena local, pedían la salida del entrenador Guillermo Abascal, quien prácticamente ante Pumas y Bravos estará poniendo en juego su probable estadía en el cuadro de casa, para el siguiente torneo, su entrada al play in, atemperaría las cosas.

ADSL FEMENIL VUELVE

A LAS ANDADAS, ES

GOLEADO POR TIGRES

Después del buen empate a un gol con el Deportivo Toluca, el equipo femenil del Atlético de San Luis, volvió a las andadas, al ser goleado por segunda ocasión en menos de tres semanas, ante Tigres de la UANL, líder absoluto de la competencia, y esta a un paso de quedar fuera del play in, al perder 5 goles a 1 contra las norteñas, dos juegos antes, Pachuca les indilgó otra media decena de anotaciones, a una frágil defensa, que en los cuatro últimos juegos, ha recibido 13 anotaciones en contra de las 26 que le han anotado en esta campaña.

Tigres tomó clara ventaja desde el primer tiempo con tantos de Thembi Kgatla 2 y otro de Jennifer Hermoso 1, en los últimos quince minutos del lapso inicial, luego María Sánchez hace el 4-0, Farlyn Caicedo de tiro penal, descuenta para las potosinas, y Jeny Da Silva logra concretar la goleada con el 5-1 en un tanto que no se le puede achacar a Valeria Zárate, pues su zaguera central le desvió el tiro de la brasileña Da Silva, tomando un raro efecto que termina por colarsele a la portera sanluisina, que en los cuatro goles anteriores no pudo nada que hacer, ya que materialmente e fusilada, sin la protección de su zagueras, ante fallas muy visibles de la defensa.

Con esta victoria Tigres se afianza como líder absoluto, mientras que Atlético de San Luis, al que solo le queda enfrentar al Santos, tiene una leve esperanza de poder desbancar a Bravas o a León, que se disputan el octavo puesto para la liguilla, y para ello deben combinarse una victoria local ante Santos Laguna, y que Bravas y León pierdan o empaten . Lo que se ve mucho muy complicado.

EL LIBANéS TENDRÁ

SU CARRERA EL DOMINGO

El Club Deportivo Libanés, celebrará este próximo domingo una nueva edición de su tradicional carrera atlética, y se espera la participación de un millar de corredores, varios de ellos de la elite atlética, pues se reportan atletas de los vecinos estados de Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro, atraídos por la generosa premiación que se otorgara a los ganadores. Si usted no se ha inscrito, acuda a los centros de inscripción y directamente a la recepción del Club Libanés, cuyo comité organizador lo encabeza el gerente general, Roberto Muñoz.

