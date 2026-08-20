Crystal Palace ficha a Gozo por 15 millones de dólares

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LONDRES.- Crystal Palace reforzó su plantel para otra campaña europea al fichar al juvenil internacional de Estados Unidos Zavier Gozo en una venta récord del club para Real Salt Lake. El vigente campeón de la Conference League firmó al extremo de 19 años con un contrato de cinco años a última hora del lunes. Según reportes, la tarifa de traspaso fue de 15 millones de dólares.

Real Salt Lake indicó en un comunicado que "retendrá un porcentaje significativo de cualquier futura tarifa de traspaso por Gozo", de quien señaló que fue el primer nativo de Utah en incorporarse a un club de la Liga Premier.

Palace inicia la Liga Premier el sábado en Everton y jugará en la Europa League, el torneo de segundo nivel. La UEFA realizará el sorteo de la fase de liga en Mónaco la próxima semana.