Cuatro medallas para México en Dakar 2026

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México.- Entre lágrimas de alegría, abrazos y sueños cumplidos, la delegación mexicana vivió una de sus jornadas más brillantes en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026.

En un día que quedará grabado en la memoria, las jóvenes promesas del deporte mexicano demostraron que el talento y la disciplina no tienen edad, al conquistar cuatro medallas en la justa: Dos de plata y dos de bronce.

Cada podio representó mucho más que una presea. Detrás, hubo años de sacrificios, entrenamientos silenciosos y metas que parecían lejanas. Sin embargo, sobre los escenarios más importantes del deporte juvenil, los atletas mexicanos transformaron esos esfuerzos en gloria, para elevar a 10 la cosecha nacional en Dakar 2026.

La primera gran alegría llegó gracias a Aline Herrera, quien se colgó la medalla de bronce en la categoría de -55 kilogramos en el taekwondo. La mexicana protagonizó una intensa semifinal contra la tunecina Yasmine Haouani, pero terminó cayendo por marcador de 2-1, resultado que no opacó su destacado recorrido rumbo al podio.

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Poco después, Alison Salinas también hizo vibrar a la delegación tricolor al conquistar el bronce en lanzamiento de martillo. Con una marca de 61.19 metros, aseguró un lugar entre las tres mejores de la prueba y confirmó su condición como una de las grandes promesas en la disciplina.

Las medallas de plata llegaron en la recta final de la jornada. La primera fue de Carlo Cruz, quien brilló en el salto con garrocha, al registrar una marca de 4.85 metros, actuación que lo consolidó entre los mejores exponentes juveniles de la especialidad.

El cierre estuvo a cargo de Guillermo Cortés, quien protagonizó una final llena de intensidad en la categoría de -63 kilogramos en el taekwondo. Aunque luchó hasta el último instante por el oro, cayó por de 2-1 ante Abdallah Alzawhara, resultado que le permitió quedarse con una valiosa plata y poner un gran broche a la jornada histórica para México en Dakar 2026.