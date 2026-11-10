Julio César Chávez y Mauricio Sulaimán protagonizan emotivo momento

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La 64.ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), celebrada en Acapulco, regaló uno de los momentos más emotivos de la semana al reunir sobre el mismo escenario a dos figuras fundamentales para la historia del pugilismo: Mauricio Sulaimán y Julio César Chávez.

Todo ocurrió al término de una conferencia de prensa encabezada por el "Gran Campeón Mexicano", cuando el presidente del organismo tomó la palabra para reconocer no solo la trayectoria deportiva de Chávez, sino también el papel que ha desempeñado en su vida personal y en la de su familia.

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Visiblemente emocionado, Sulaimán recordó que ha conocido al excampeón mundial desde su infancia y destacó la estrecha relación que han construido a lo largo de los años, compartiendo momentos de gloria, pero también etapas difíciles fuera de los encordados."Conozco a Chávez desde muy pequeño. Vi todo lo que logró y las emociones que le dio a mi papá. Estuvimos en los momentos de gran alegría y también en las caídas. Su grandeza es que sigue siendo el referente del boxeo mundial, el mejor mexicano de la historia y el apoyo más grande que he tenido", expresó.El dirigente también rememoró uno de los episodios más dolorosos de su vida: el fallecimiento de su padre, José Sulaimán. En medio de ese difícil momento, reveló que Julio César Chávez fue una de las primeras personas en acercarse para brindarle respaldo."Una de las primeras llamadas que recibí cuando mi padre murió fue de Julio César Chávez para animarme y decirme que iba a estar conmigo. Es algo que nunca olvidaré y que siempre estará en la memoria de mi familia", concluyó.