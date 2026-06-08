De Alba gana en Aguascalientes

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El campeón vigente de NASCAR México Series, Alex de Alba, volvió a demostrar su calidad al imponerse en la quinta fecha de la temporada 2026, disputada este domingo en el Óvalo Aguascalientes México, otorgándole al AGA Racing Team su primer triunfo del año en una emocionante competencia celebrada ante una gran asistencia de aficionados.

La carrera denominada "Aguascalientes El Gigante de México 250" representó una fecha clave en la lucha por los boletos al "Chase", etapa decisiva del campeonato que cada vez se encuentra más cerca.

El piloto potosino del auto número 14 inició el fin de semana con una sólida actuación en la sesión de calificación celebrada el sábado, donde logró asegurar la octava posición de salida, un lugar que le permitió mantenerse cerca de los protagonistas desde el inicio de la competencia.

La bandera verde ondeó a las 13:40 horas para dar inicio a las 170 vueltas programadas sobre el veloz óvalo hidrocálido. Desde los primeros giros, Alex de Alba mostró un ritmo competitivo que le permitió mantenerse constantemente dentro de los primeros lugares del pelotón.

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Conforme avanzó la carrera, el actual monarca fue ganando posiciones hasta colocarse en la disputa directa por el liderato. La maniobra decisiva llegó cuando restaban poco más de 20 vueltas para el final, momento en el que logró apoderarse de la primera posición. El cierre fue intenso y lleno de emociones, especialmente durante las últimas vueltas bajo condiciones de verde, blanca y cuadros, donde De Alba tuvo que defenderse de los constantes ataques del auto número 88. Sin embargo, el piloto mantuvo la calma y cruzó la meta en el primer lugar para adjudicarse su primera victoria de la temporada.

El triunfo llega en un momento importante para el AGA Racing Team, que fortalece sus aspiraciones rumbo a la postemporada y confirma el crecimiento mostrado durante las últimas fechas del campeonato.