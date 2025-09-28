Rescata Atalanta empate ante la Juventus

MILAN.- Kamaldeen Sulemana ayudó al Atalanta a mantener su impresionante racha al anotar el sábado el gol del empate 1-1 ante Juventus en la Serie A.

Sulemana abrió el marcador al borde del descanso después de que la Juve perdió el balón, pero Juan Cabal rescató un punto para el anfitrión y se cercioró de que su equipo se mantuviera invicto en este inicio de campaña.

Inter ya había perdido dos de sus primeros cuatro partidos, pero logró dos victorias consecutivas con un triunfo 2-0 en la cancha Cagliari.

Atalanta no ha perdido ante Juventus desde 2018, con cinco victorias y dos empates desde entonces.

Juventus estuvo cerca de tomar la delantera con menos de dos minutos en el reloj, pero el cabezazo de Pierre Kalulu se estrelló contra el poste derecho.

En cambio, fue Atalanta el conjunto que se adelantó en el tiempo de descuento de la primera mitad cuando Sulemana aprovechó un error y luego se deslizó en el área, girando y retorciéndose, antes de enviar la pelota al rincón inferior derecho.