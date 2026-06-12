Celebran fallo que confirma al actual Concejo de Pozos

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La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dejó sin efecto el último recurso legal promovido por exintegrantes del Concejo Municipal de Villa de Pozos fue recibida con satisfacción por la actual concejal presidenta, Patricia Aradillas, quien aseguró que este tipo de litigios únicamente retrasan el desarrollo del municipio y generan incertidumbre entre la población.

Luego de que el máximo tribunal del país confirmara el desechamiento de la controversia constitucional presentada por los exconcejales para impugnar su remoción y la designación de nuevas autoridades, Aradillas consideró que las instancias judiciales actuaron de manera correcta.

"Me da mucho gusto que estos temas se resuelvan. Creo que las autoridades acertaron en desechar esa impugnación, porque únicamente esto frena el desarrollo de Villa de Pozos", declaró.

La presidenta concejal señaló que, más allá de la disputa jurídica, el municipio requiere estabilidad institucional para continuar avanzando en la atención de las necesidades de la población, por lo que la resolución de la Corte contribuye a fortalecer la certeza sobre quién encabeza actualmente el gobierno local.

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Sostuvo que uno de los principales beneficios de que el asunto haya quedado resuelto es que los habitantes de Villa de Pozos tengan claridad respecto a la legitimidad de las autoridades que se encuentran al frente de la administración municipal.

"Lo más importante es que la población tenga certeza de que hoy tiene un Concejo que está gobernando al municipio de Villa de Pozos", enfatizó.

Aradillas reconoció que aún existen asuntos pendientes relacionados con la consolidación administrativa del municipio; sin embargo, consideró que el fallo de la SCJN representa un paso importante.