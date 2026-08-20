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Filis superan a los Marlins

Arráez batea un jonrón, Stubbs pega dos hits y completan la barrida

Por AP

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Filis superan a los Marlins
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      FILADELFIA.- Luis Arráez bateó un jonrón, Garrett Stubbs pegó dos hits y remolcó una carrera, y Aaron Nola lanzó siete sólidas entradas, en la victoria de los Filis de Filadelfia por 4-1 sobre los Marlins de Miami con la que completaron una barrida de tres juegos la noche del miércoles.

      El venezolano Arráez sumó un par de imparables, incluido un cuadrangular de dos carreras —su sexto de la temporada— ante el abridor de Miami, el dominicano Sandy Alcántara. Stubbs, que tuvo su primer juego de múltiples imparables desde abril, impulsó la primera carrera del encuentro cuando llegó a salvo con un sencillo dentro del cuadro con dos fuera y las bases llenas, anotando Arráez. Trea Turner produjo la otra anotación de los Filis con un doble remolcador.

      Filadelfia ganó su sexto juego consecutivo, la mejor racha de la temporada, y se acercó a 4 1/2 juegos de los Bravos de Atlanta, líderes del Este de la Liga Nacional. Los Filis estaban a 9 1/2 juegos de Atlanta el 13 de agosto.

      Nola (5-9) completó siete entradas por apenas la segunda vez en la temporada, permitió una carrera con cinco hits y ponchó a ocho. Fue la primera vez que trabajó siete episodios y toleró menos de tres carreras desde su última apertura de la temporada 2025, y la tercera desde 2024.

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      El dominicano Jhoan Durán lanzó una novena entrada sin carreras para conseguir su 28vo salvamento. El venezolano Javier Sanoja conectó tres de los siete imparables de los Marlins y fue responsable de su única carrera, al pegar un cuadrangular solitario ante Nola para abrir la sexta entrada.

      Alcántara (13-8) cargó con la derrota por los Marlins, que perdieron cinco de siete. Aceptó tres carreras y ocho imparables en seis entradas.

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