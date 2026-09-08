Debuta con derrota CEFOR Promotora SL

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El CEFOR Promotora San Luis inició con derrota su participación en la nueva temporada de la Liga de Tercera División Profesional, al caer como visitante 1-0 ante Trinca de Mi Vida, en duelo correspondiente a la primera jornada de la Zona XII, disputado en el campo "Ferti Joaquín".

Previo al encuentro se realizó la ceremonia inaugural del torneo, que contó con la presencia del presidente de la TDP, José Escobedo Corro.

El conjunto local sorprendió apenas a los cuatro minutos, cuando una llegada por la banda izquierda terminó en un centro a media altura que Guillermo López aprovechó para empujar el balón y colocar el 1-0.

Después del gol, el encuentro se concentró principalmente en la media cancha, con ambos equipos buscando generar oportunidades. CEFOR logró mantenerse con vida gracias a una intervención de su arquero en un mano a mano, evitando que los locales ampliaran la diferencia antes del descanso.

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En la segunda mitad, Trinca de Mi Vida tuvo una oportunidad importante al minuto 51, cuando Santiago Muñoz fue derribado dentro del área. El propio jugador se encargó de ejecutar el penal, pero el guardameta potosino desvió el disparo y mantuvo el marcador por la mínima.

CEFOR tuvo su gran oportunidad para igualar al minuto 76, también desde los once pasos. Pastrana ejecutó a media altura, pero el arquero local respondió con una atajada para impedir el empate.

Los potosinos presionaron durante los minutos finales en busca del 1-1, pero no consiguieron vulnerar nuevamente la portería rival. Con ello, Trinca de Mi Vida se quedó con la victoria 1-0, mientras que CEFOR Promotora San Luis comenzó la temporada sin puntos, aunque con la mira puesta en recuperarse durante las próximas jornadas.