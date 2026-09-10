Debuta GP de España de F1 el fin de semana

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MADRID.- Carlos Sainz espera que el nuevo trazado híbrido de Madring en el Gran Premio de España sea uno de los más duros de la temporada.

El nuevo circuito, que se construyó con una combinación de carreteras existentes y tramos creados específicamente, hará su debut en la Fórmula 1 este fin de semana. Sainz comentó el miércoles que el trazado debería ser divertido, pero muy exigente para los pilotos.

"Lo principal será la intensidad de la vuelta. Por lo que pude ver en el simulador y por los videos que vimos de las vueltas de prueba de la F3, parece que el circuito será muy intenso, con curva tras curva, muro tras muro. Será uno de los más difíciles y más intensos para el piloto", afirmó Sainz.

El piloto de Williams, que es de Madrid, comparó el nuevo trazado con los de los Grandes Premios de Azerbaiyán en Bakú y de Arabia Saudí en Jeddah.

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"Me recuerda a una mezcla de Bakú y Jeddah, que son algunos de los circuitos más nuevos que se han añadido al calendario y, sinceramente, son de los trazados más divertidos y los que favorecen las mejores carreras. Tengo ganas de probarlo", expresó.

Los pilotos de Fórmula 3 probaron el nuevo trazado el mes pasado, y algunos corredores de la categoría inferior destacaron la intensidad del circuito español.