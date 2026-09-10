logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Debuta GP de España de F1 el fin de semana

Por AP

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
A
Debuta GP de España de F1 el fin de semana
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MADRID.- Carlos Sainz espera que el nuevo trazado híbrido de Madring en el Gran Premio de España sea uno de los más duros de la temporada.

      El nuevo circuito, que se construyó con una combinación de carreteras existentes y tramos creados específicamente, hará su debut en la Fórmula 1 este fin de semana. Sainz comentó el miércoles que el trazado debería ser divertido, pero muy exigente para los pilotos.

      "Lo principal será la intensidad de la vuelta. Por lo que pude ver en el simulador y por los videos que vimos de las vueltas de prueba de la F3, parece que el circuito será muy intenso, con curva tras curva, muro tras muro. Será uno de los más difíciles y más intensos para el piloto", afirmó Sainz.

      El piloto de Williams, que es de Madrid, comparó el nuevo trazado con los de los Grandes Premios de Azerbaiyán en Bakú y de Arabia Saudí en Jeddah.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Me recuerda a una mezcla de Bakú y Jeddah, que son algunos de los circuitos más nuevos que se han añadido al calendario y, sinceramente, son de los trazados más divertidos y los que favorecen las mejores carreras. Tengo ganas de probarlo", expresó.

      Los pilotos de Fórmula 3 probaron el nuevo trazado el mes pasado, y algunos corredores de la categoría inferior destacaron la intensidad del circuito español. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Max Verstappen: autos F1 2026 insensibles a indicaciones del piloto
      Max Verstappen: autos F1 2026 insensibles a indicaciones del piloto

      Max Verstappen: autos F1 2026 insensibles a indicaciones del piloto

      SLP

      AP

      Liam Lawson reemplaza a Isack Hadjar y muestra competitividad inmediata en Red Bull.

      Carlos Alcaraz pierde en US Open tras duelo histórico a cinco sets
      Carlos Alcaraz pierde en US Open tras duelo histórico a cinco sets

      Carlos Alcaraz pierde en US Open tras duelo histórico a cinco sets

      SLP

      AP

      Shelton y Tiafoe garantizan presencia estadounidense en semifinales del US Open tras partidos maratonianos.

      Carlos Alcaraz pierde en US Open tras regreso y lesión
      Carlos Alcaraz pierde en US Open tras regreso y lesión

      Carlos Alcaraz pierde en US Open tras regreso y lesión

      SLP

      AP

      Ben Shelton se impuso en el partido más tardío del US Open y enfrentará a Frances Tiafoe en semifinales.

      49ers y Rams juegan partido NFL inaugural en Australia
      49ers y Rams juegan partido NFL inaugural en Australia

      49ers y Rams juegan partido NFL inaugural en Australia

      SLP

      AP

      El histórico partido entre 49ers y Rams en Australia marca el inicio de la temporada NFL con más de 100.000 espectadores.