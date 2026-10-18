Defenderán Knicks su corona ante equipos renovados

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NUEVA YORK.- Mientras los Knicks de Nueva York estaban de fiesta, LeBron James estaba planificando. Finalmente, cuando James decidió continuar su carrera en Filadelfia, quedó claro que los 76ers no se parecerían en nada al equipo al que los Knicks aplastaron en cuatro partidos en las semifinales de la Conferencia Este. Jaylen Brown ya había sido traspasado a Filadelfia desde Boston, y otras grandes mudanzas en el Este incluyeron la de Giannis Antetokounmpo rumbo a Miami y la de Kawhi Leonard de regreso a Toronto.

Los Knicks también ganaron la Copa NBA, por lo que la División Atlántico fue el único título que no conquistaron en 2025-26. Los Celtics ganaron ese campeonato por quinta temporada consecutiva pese a jugar la mayor parte del camino sin Jayson Tatum mientras se recuperaba de una rotura del tendón de Aquiles. James, máximo anotador en la historia de la NBA, entra en su 24ta temporada. Junto con Brown se unirá a Embiid, el base estrella Tyrese Maxey y a VJ Edgecombe en los 76ers, que han armado un quinteto titular poderoso. Pero su grupo carece de la experiencia como unidad que ostentan los Knicks, donde Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Bridges, OG Anunoby y Josh Hart entran en su tercera temporada juntos.El 20 de octubre, los Knicks izarán su bandera de campeones y luego serán el primer rival de James y los 76ers con su nueva cara.

Filadelfia

Los 76ers tendrán que encontrar el estilo de juego que mejor les funcione: a Maxey y Edgecombe les gusta jugar rápido; Embiid y Brown rinden cuando el ritmo es más lento, y James, de 41 años, todavía puede hacer cualquiera de las dos cosas. Eso puede tomar más tiempo del que les gustaría. Pero con ese quinteto titular, además de buenas incorporaciones como Anfernee Simons, Dean Wade y Kentavious Caldwell-Pope, los 76ers deberían pelear por su primer campeonato desde 1983.

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Toronto

James no es la única estrella que regresó al Este en el verano para revitalizar seriamente a un candidato al cetro. Al norte de la frontera, los Raptors reforzaron sus aspiraciones competitivas al adquirir a Kawhi Leonard, quien llevó a Toronto a su único título de la NBA en 2019.

Con 35 años, Leonard ha lidiado con dos lesiones en la rodilla derecha en las siete temporadas desde la última vez que fue un Raptor.