Definen ganadoras de la lid de aniversario CAFA
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Con una destacada participación de atletas de diferentes categorías, se llevó a cabo la Carrera de Aniversario CAFA, celebrada el pasado domingo en el tradicional escenario de la "Cañada del Lobo", uno de los recorridos más emblemáticos para el atletismo potosino.
La competencia reunió a corredoras de distintas edades, quienes demostraron gran nivel competitivo y resistencia a lo largo del recorrido. Los organizadores informaron que en los próximos días se dará a conocer la fecha y sede para la entrega oficial de trofeos.
En la categoría femenil de 15 a 19 años, la vencedora fue Valentina Cuevas, seguida por Camila Mata en el segundo sitio y Camila Ayala en tercero, mientras que Andrea Itzel Jiménez ocupó la cuarta posición.
Dentro de la categoría de 20 a 29 años, Azucena B. Gina Jiménez se quedó con el primer lugar, seguida por Gorete Fuentes Olvera y Aylin García en el segundo y tercer puesto, respectivamente.
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En la división de 30 a 39 años, Sandra Torres se proclamó campeona de la categoría, superando a María José Rocha y Selene V. Mirabal, quienes completaron el podio. Por su parte, en la categoría de 40 a 49 años, Itzel Calderón D. consiguió el primer lugar, seguida de Adriana Ramírez Villagrán y Ayde Ruíz.
En la categoría de 50 a 59 años, Erika Aidé Orozco cruzó la meta en la primera posición, mientras que Evangelina Méndez y Alma A. Ramírez finalizaron en segundo y tercer lugar.
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