Definidas semifinales del Nacional ADEMEBA

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Quedaron definidas las semifinales del Campeonato Nacional ADEMEBA U14 San Luis Potosí 2026, luego de una intensa jornada sabatina en la que se disputaron los encuentros de octavos y cuartos de final, dejando grandes emociones, resultados sorpresivos y la eliminación de varias selecciones favoritas. El Estado de México, convertido en el caballo negro de la competencia, continúa sorprendiendo y se mantiene con vida en busca del título nacional.

En los octavos de final, la Ciudad de México consiguió su boleto al vencer a Nayarit por marcador de 58-41, mientras que Chihuahua tuvo que emplearse a fondo para superar a Aguascalientes por un cerrado 69-66. Jalisco avanzó tras derrotar a Veracruz 60-41, en tanto que el Estado de México volvió a dar la sorpresa al imponerse con autoridad a Zacatecas por 94-53. Por su parte, Sonora no tuvo mayores complicaciones para eliminar a Baja California Sur con una contundente pizarra de 107-56.

En los demás encuentros, Guerrero superó a Michoacán por 68-44, mientras que Baja California logró avanzar después de imponerse a Sinaloa por 75-71. La afición potosina también vivió un duelo de alta intensidad con la participación de San Luis Potosí "A", que luchó hasta el final, pero terminó cayendo ante Nuevo León por marcador de 48-39, despidiéndose de la competencia nacional.

Ya en los cuartos de final, Chihuahua confirmó su condición de favorito al derrotar a la Ciudad de México por 60-49. Sin embargo, la gran sorpresa volvió a ser el Estado de México, que eliminó al hasta entonces invicto Sonora con una dramática victoria de 69-66. En la otra llave, Nuevo León hizo valer su calidad al vencer a Baja California por 71-65, mientras que Jalisco selló su clasificación tras superar a Guerrero con marcador de 61-47.

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