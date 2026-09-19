Definido el sorteo para el Nacional Charro

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En las instalaciones de la Federación Mexicana de Charrería en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, se llevó a cabo oficialmente el Sorteo del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026 "Andrés Nito Aceves".

La ceremonia fue encabezada por el Presidente de la Federación Mexicana de Charrería Salvador Barajas del Toro, acompañando por Sofía I, reina nacional de la Federación, y María Emilia I, soberana nacional de las categorías Infantiles y Juveniles; el charro homenajeado en este evento, Andrés Eduardo Aceves Hernández "Nito"; el vicepresidente de la Federación, Efraín Ramírez; la coordinadora Nacional de Escaramuzas, Silvia Rodríguez; el coordinador Nacional de Charros Mayores, Gerardo Rico entre otras personalidades.

Antes del inicio del sorteo para definir las fechas y horarios de los equipos participantes Salvador Barajas hizo entrega del cartel oficial del Campeonato al homenajeado Andrés "Nito" Aceves. El Congreso y Campeonato Nacional San Luis Potosí se llevará cabo en la Arena Potosí del 8 de octubre al 1 de noviembre con 171 equipos charros, 160 escaramuzas y 15 charros completos, de todo el país y de Estados Unidos.