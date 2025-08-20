logo pulso
TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Museo Tamuantzán, sin luz y cerrado al turismo

Por Miguel Barragán

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- En plenas vacaciones, el museo Tamuantzán se encuentra cerrado, luego de pasar tres meses sin luz.

En el reporte diario que hace la Secretaría de Turismo, junto con Protección Civil, aparece el recinto, -ubicado en el Libramiento Sur y carretera México-Laredo- en color rojo como uno de los lugares de visita que no están disponibles.

La falta de disponibilidad se debe a que el museo, que estaba destinado a exponer las culturas originales de la Huasteca no tiene energía eléctrica desde hace tres meses, de acuerdo con información no oficial que dieron a conocer dentro de la Secretaría de Cultura.

Afuera de la puerta que da a la primera planta del lugar una cadena y candados fueron colocados. En el exterior de la pared del frontispicio hay una vieja Suburban llena del mismo polvo que cubre como pátina los demás lugares del museo.

No descarta J. C. Valladares buscar la gubernatura de SLP
SLP

Jesús Vázquez

Llevó a cabo un conversatorio con socios de Coparmex Matehuala

Impide CFE que la Dapas repare fuga
SLP

Miguel Barragán

Dejó sin agua a poblados cercanos a la Zona Tének, al agujerar conducto

Sesión de hidroterapia en cascadas de Tamasopo
SLP

Carmen Hernández

Realizan foro del Gusano Barrenador
SLP

Carmen Hernández