Museo Tamuantzán, sin luz y cerrado al turismo

CIUDAD VALLES.- En plenas vacaciones, el museo Tamuantzán se encuentra cerrado, luego de pasar tres meses sin luz.

En el reporte diario que hace la Secretaría de Turismo, junto con Protección Civil, aparece el recinto, -ubicado en el Libramiento Sur y carretera México-Laredo- en color rojo como uno de los lugares de visita que no están disponibles.

La falta de disponibilidad se debe a que el museo, que estaba destinado a exponer las culturas originales de la Huasteca no tiene energía eléctrica desde hace tres meses, de acuerdo con información no oficial que dieron a conocer dentro de la Secretaría de Cultura.

Afuera de la puerta que da a la primera planta del lugar una cadena y candados fueron colocados. En el exterior de la pared del frontispicio hay una vieja Suburban llena del mismo polvo que cubre como pátina los demás lugares del museo.

