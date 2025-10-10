Del Toro suma otra victoria

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) cumplió con los pronósticos y sumó su decimoquinto triunfo de la temporada al imponerse este jueves en solitario en el Gran Piamonte, clásica disputada entre las localidades italianas de Dogliani y Acqui Terme.

Del Toro, que invirtió un tiempo de 4h 08:24 minutos en completar los 179 kilómetros del recorrido, aventajó en 40 segundos al suizo Marc Hirschi (Tudor), que cruzó la línea de meta en segunda posición, y en 44 al neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek), que completó el podio.

Un triunfo que permitió al mexicano, de 21 años, situarse como el segundo corredor con más victorias en la presente temporada sólo superado por su compañero de equipo esloveno Tadej Pogacar, que contabiliza diecinueve triunfos.

Cifras que reflejan la ambición y el talento de un corredor que, con el permiso de Pogacar, es en estos momentos el que está más en forma del pelotón internacional.

Tal y como volvió a quedar claro este jueves en el Gran Piamonte, en el que Del Toro volvió a protagonizar una auténtica exhibición en la segunda y última subida al Castelleto d’Erro, una ascensión de 6,1 kilómetros con una pendiente media del 5,3 por ciento.

Un cota que Isaac del Toro, que ya la semana pasada se impuso en el Giro de Emilia, afrontó con una desventaja de 45 segundos sobre el trío que conformaban el esloveno Jan Tratnik (Reb Bull-BORA), el noruego Adne Holter (Uno-X Mobility) y el belga Quiten Hermans (Alpecin-Deceuninck)

Más cerca tenía el mexicano, a 25 segundos, a un segundo grupo en el que destacaba la presencia del colombiano Einer Rubio (Movistar) y del español Ion Izaguirre (Cofidis), así como del suizo Hirschi y el neerlandés Mollema, que se convertirían en los principales rivales del mexicano.

Diferencias que Isaac del Toro, aprovechando la dureza inicial de la ascensión con rampas hasta del 11 por ciento, fue poco a poco enjugando hasta coronar en solitario la cima.

El esfuerzo permitió al mexicano, segundo en la última edición del Giro de Italia, afrontar el descenso final con una ventaja de 21 segundos sobre el dúo integrado por Hirschi y Mollema, que resignados ante la superioridad de Del Toro se conformaron con pelear por la segunda plaza.

Del Toro aventajó finalmente en más de cuarenta segundos al suizo Hirschi, segundo, y al neerlandés Mollema, tercero, para apuntarse su decimoquinta victoria del curso y la 92 para el UAE Team Emirates en 2025.