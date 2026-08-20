Del Toro tiene un inicio explosivo
El pedalista mexicano gana el prólogo y lidera la Vuelta a Alemania
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El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) fue el más rápido (3:08) del prólogo de la Vuelta a Alemania, de 2.6 kilómetros, con salida y llegada en Bad Orb.
El mexicano, campeón nacional contrarreloj, recorrió la breve distancia del prólogo, eminentemente llano, a una velocidad media de 49.66 kilómetros por hora. Del Toro dejó clara su apuesta por la prueba desde el primer momento, en un recorrido que se prestaba a un mejor rendimiento por parte de especialistas puros contra el reloj. El segundo puesto fue para el velocista Paul Magnier (Soudal Quick-Step), que fue un segundo más lento que el mexicano, a una velocidad media de 49.21 kilómetros por hora. El francés acumula esta temporada tres victorias de etapa en el Giro de Italia y su reciente triunfo en la ADAC Cyclassics de Hamburgo.
Su compañero de equipo Laurenz Rex ocupó el tercer escalón del podio con un crono de 3 minutos y 13 segundos, a una media de 48,36 kilómetros por hora.
La Vuelta a Alemania se disputa entre este miércoles y el domingo 23 de agosto. Las cuatro etapas restantes tienen un recorrido más favorable a escaladores.
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La primera etapa, prevista para este jueves, incluye 215,3 kilómetros entre Bad Orb y Schwäbisch Hall, con dos cotas puntuables de menos de 3 kilómetros cada una, pero con pendiente media por encima del 5 %.
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