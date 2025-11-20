Deportistas potosinos serán reconocidos hoy
Más de 30 deportistas potosinas y potosinos de distintas disciplinas serán reconocidos este jueves 20 de febrero en el Teatro de la Paz, donde se llevará a cabo la ceremonia del Premio Estatal del Deporte y Mérito Deportivo 2025. El evento, programado al mediodía, concentrará a atletas de alto rendimiento, categorías formativas y deportes adaptados que destacaron por sus resultados durante el último año.
Entre las disciplinas con mayor presencia se encuentra el ciclismo. En ruta serán distinguidas Marcela Noyola Olivares, Victoria Anahí Romero Díaz de León y Michel Danae Hernández Silva, mientras que en ciclismo de montaña el reconocimiento será para Eduardo Rueda Perea. También figuran Aarón Enrique Ramírez Hernández en karate; María de Rosario Cervantes Méndez en atletismo máster marcha; y Ubaldo Alejandro Ramírez en aguas abiertas. Alejandra Guadalupe Infante Juárez recibirá el Mérito en natación; Gabriel Isai Martínez Razo en tae kwon do; y Ricardo Enrique Sánchez López en automovilismo.
La edición 2025 integra además disciplinas como triatlón, paratriatlón, atletismo, fisioculturismo, ajedrez, gimnasia rítmica y artística. En estas categorías serán reconocidos María Fernanda del Valle Stevens, Andrea Montserrat Zavala García, Diego Esteban Polanco Durán, Karla Melissa Torres Cruz, Daniela Sotelo Anguiano, María Mier Rosillo y Arturo Martínez Melgoza. En paranatación se premiará a Tania Zolet Pérez López y a María Guadalupe López Loredo.
Las distinciones también alcanzan a deportes de conjunto como el equipo San Luis de basquetbol 3x3, el representativo varonil infantil de handball y el equipo Catanes, categoría mini rama femenil, en voleibol de sala. La lista continúa con América de Jesús Hernández Mendoza en squash; Romina Nicole Hernández Alvarado en luchas asociadas; Juan Francisco Sánchez Almazán en frontón; Larissa Gimmler Álvarez en tiro con arco; Anasofía Ling Chen Castillo en levantamiento de pesas; y Oscar Jaime Sánchez Ramírez en in line hockey. En charrería serán reconocidos José Antonio Rocha Ramos y la Escaramuza Nobleza Charra.
Otros atletas distinguidos incluyen a Fedor Curiel Mendoza en tenis; Camila Bao Mosti en patinaje artístico sobre ruedas; Marco Paolo García Díaz de León en patinaje de velocidad; Grecia Valeria Rodríguez Martínez en limalama; Eidan David Medina Martínez en boccia; Santiago Castillo Nava en raquetbol; Vicente Flores García en fisicoconstructivismo; Elizabeth Alvarado Muñoz en fitness; y la dupla de Daniel Alejandro Fajardo Martínez y César Bernardo Altamirano Stevens en voleibol de playa.
