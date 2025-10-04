logo pulso
Descartan Ravens a Lamar Jackson

Por AP

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Descartan Ravens a Lamar Jackson

OWINGS MILLS, Maryland.- Lamar Jackson quedó descartado para el juego de Baltimore contra Houston el domingo después de perderse una semana de práctica debido a una lesión en el tendón de la corva.

Jackson tuvo que abandonar la derrota del fin de semana pasado en Kansas City en la segunda mitad. Cooper Rush ahora está en línea para comenzar con los Ravens, que han perdido nueve de sus últimos 11 juegos cuando Jackson no juega. El dos veces MVP solo se ha perdido un juego desde el inicio de la temporada 2023: un enfrentamiento en la semana 17 cuando Baltimore tenía poco por lo que jugar.

Baltimore también descartó al apoyador All-Pro Roquan Smith (tendón de la corva), al esquinero All-Pro Marlon Humphrey (pantorrilla) y al fullback All-Pro Patrick Ricard (pantorrilla) para este fin de semana, así como al esquinero Chidobe Awuzie (tendón de la corva). El safety estrella Kyle Hamilton (ingle) se perdió las prácticas del jueves y viernes y está en duda su participación para el juego.

El apoyador Odafe Oweh (ojo), el tackle Ronnie Stanley (tobillo) y el receptor Tez Walker (oblicuo) también son dudosos. El apoyador Kyle Van Noy (tendón de la corva) participó completamente en el entrenamiento del jueves y viernes después de perderse los últimos dos juegos.

