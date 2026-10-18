Desplumó Santos a los Gallos Blancos 5-0

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CIUDAD DE MÉXICO.- El color esperanza pintó a Santos Laguna. Los Guerreros consiguieron su quinta victoria consecutiva en el torneo Apertura 2026, después de propinarle una goleada (5-0) a los Gallos Blancos de Querétaro en la Jornada 12 del Apertura 2026.

Un zurdazo de Tahiel Jiménez rompió el cero (29´) en el Estadio Corona. En su festejo, el delantero mexicano formó un corazón con sus manos y se lo dedicó a una afición albiverde que, lentamente, recupera la fe en la escuadra lagunera. Y de paso, dejó atrás el garrafal error que Fran Villalba cometió (15´) al momento de cobrar la pena máxima para los locales.

No conforme, Jiménez Sánchez anotó dos goles más (63´, 90´+3´) que firmaron su primer hat-trick con Santos Laguna. Sus anotaciones llegaron después de que Eduardo Aguirre remató dentro del área (44´) y apagó por completo la energía de los Gallos Blancos.

El resultado rompió la racha positiva de la escuadra queretana, ya que sumaba cinco partidos sin conocer la derrota. Peor aún, los visitantes terminaron el partido con diez jugadores en la cancha porque Diego Antonio Reyes recibió una tarjeta roja (67´).

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Lo que terminó por sepultar a Querétaro fue una mano dentro del área de Juan "El Mono" Martínez. Error que Javier Güémez aprovechó para definir desde los once pasos (87´) y ampliar aún más la ventaja de los laguneros, seguido del derechazo con el que Tahiel Jiménez firmó su hat-trick.

A lo lejos, desde uno de los palcos del Estadio Corona, el presidente "Aleco" Irarragorri se robó los reflectores con sus característicos festejos.