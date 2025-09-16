Destaca Abascal evolución del equipo

El Club Atlético de San Luis dejó escapar la victoria y terminó empatando en casa frente a los Xolos de Tijuana, en el cierre de la jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Tras el encuentro, el director técnico español Guillermo “Memo” Abascal ofreció conferencia de prensa en la que compartió sus valoraciones sobre el desempeño de sus dirigidos.

El estratega destacó que este resultado significó el primer empate del club en lo que va del 2025, un punto que, a su consideración, debe ser valorado después de una racha negativa de dos derrotas consecutivas.

“Creo que el equipo hoy ha demostrado crecer. Supo ajustar en el segundo tiempo y corregir la presión que nos estaba complicando en la primera parte. Tuvimos ocasiones claras y cerramos el partido en campo rival”, señaló.

Abascal reconoció que la igualada llegó tras conceder un gol a balón parado, pero subrayó que su equipo mostró orden y carácter hasta el final, donde incluso se vieron beneficiados por un penalti sancionado a favor. “El árbitro lo pita justamente, y al final nos quedamos con que costó, pero estamos más cerca de volver a la victoria”, apuntó.

En cuanto a decisiones técnicas, el técnico resaltó el debut como titular de Sebastián Pérez Buquet, quien respondió con una buena actuación. Además, habló sobre la importancia de mantener la competitividad interna y los ajustes recientes en el plantel, incluyendo la incorporación del brasileño Robson Bambu. El español también hizo referencia a episodios que influyeron en el desarrollo del partido, como la lesión de Mario en el primer tiempo y algunas tarjetas que condicionaron el accionar de su escuadra. Asimismo, confirmó que el defensor Juanpe Ramírez presentó molestias musculares, aunque confía en que pueda estar disponible para los siguientes compromisos.

Finalmente, Abascal se mostró optimista de cara a la seguidilla de partidos que afrontará el Atlético de San Luis en las próximas semanas: “Tenemos que mirar adelante, apretar los dientes y confiar en los chicos. Este punto nos debe servir para seguir creciendo y consolidarnos en la parte más competitiva del torneo”.