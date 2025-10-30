Destacada participación de la UASLP en ANUIES

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) logró un buen desempeño en los Campeonatos Nacionales Universitarios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que se llevan a cabo en Guadalajara, al acumular un total de 26 medallas en distintas disciplinas. Este resultado refleja el esfuerzo y la preparación de las y los estudiantes deportistas, así como del cuerpo técnico que los acompaña.

Bajo la dirección de los entrenadores Víctor Hugo Ramos, Verónica Márquez, Lorena Mendoza, Jerónimo López Chiw y Alexa Leilani Ramos Castro, el equipo universitario alcanzó el cuarto lugar a nivel nacional en la segunda etapa de la competencia, con siete medallas adicionales: una de oro, cuatro de plata y dos de bronce. Este logro coloca a la UASLP por delante de instituciones con gran tradición deportiva, como la UANL, el IPN, la UNAM, la UAZ y la UAT.

El máximo reconocimiento correspondió a Itzel Adriana García Sánchez, quien se impuso en la categoría Pointfighting -50 kg, destacando por su técnica, velocidad y dominio en el tatami. Las medallas de plata fueron para Miriam de los Ángeles Cid Segura (-60 kg Pointfighting), Erick Alejandro Gone Arteaga (-71 kg Ring Low Kick), Eowyn Isaí Rodríguez Díaz (-63 kg Pointfighting) y Claudia Sofía Rivas Hernández (Formas musicales con armas). En tanto, las preseas de bronce fueron obtenidas por Azul Ramírez Ceja (-70 kg Pointfighting) y Axel Martínez Cabrera (-84 kg Pointfighting), ambos con un desempeño destacado en combate.

Este triunfo representa un hito para la UASLP, al ser la primera ocasión en que logra una medalla en la categoría Ring Low Kick, reafirmando el nivel competitivo de sus atletas en el ámbito nacional.

