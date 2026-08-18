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Diego Mejía defiende desempeño del equipo

Por Romario Ventura

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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Diego Mejía defiende desempeño del equipo
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      La derrota del Atlético de San Luis por marcador de 3-0 ante el Club América dejó visiblemente molesto y frustrado al director técnico Diego Mejía, quien durante la conferencia de prensa posterior al encuentro defendió el desempeño de su equipo y cuestionó la lectura de quienes consideran que el conjunto potosino tuvo un mal funcionamiento.

      El estratega aseguró que, antes de quedarse con un hombre menos, su equipo había competido de tú a tú frente al América y generado las ocasiones más claras. "Tuvimos cuatro claras, pegamos una al poste, dos mano a mano con el portero y una la sacan de la raya", señaló.

      En contraste, explicó que el América consiguió abrir el marcador con un disparo de larga distancia y que, tras la expulsión, el encuentro cambió radicalmente. "Es un partido completamente distinto", afirmó Mejía, al considerar que resulta complicado mantener el mismo planteamiento cuando se juega con diez futbolistas.

      "Después nos han remontado, después hemos podido remontar algunos. El equipo juega bien, el equipo la saca desde atrás, el equipo genera ocasiones de gol, el equipo defiende bien, el equipo es agresivo; después los resultados no se han dado", explicó.

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      Ante la falta de triunfos, Mejía pidió paciencia y aseguró que mantiene la confianza en el proyecto y en sus futbolistas. "No dejar de creer", respondió cuando fue cuestionado sobre qué mensaje transmite al plantel. Agregó que los jugadores trabajan diariamente con el objetivo de ganar y que las circunstancias no han estado a favor del conjunto potosino en los últimos encuentros.

      Sobre la tarjeta roja, el técnico fue contundente al explicar que ningún entrenador prepara un partido pensando en jugar con diez hombres. "Es muy difícil entrenar con diez hombres o plantear partidos con diez hombres. Son cosas que te hacen ser reactivo y tratas de solucionar", comentó.

      Al final de la conferencia, Diego Mejía identificó el principal aspecto que, desde su perspectiva, debe mejorar el Atlético de San Luis para dar el siguiente paso: la consistencia. "Tenemos que ser consistentes. No alcanza con 50 minutos. Tenemos que ser consistentes 90 minutos, 17 partidos, la liguilla, para aspirar a lo que algún día este club conseguirá ser: el campeonato", sentenció.

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