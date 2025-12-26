logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

Fotogalería

NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Dieter Villalpando, absuelto por acusación de abuso sexual

La Fiscalía de Jalisco informó que apelará la resolución

Por El Universal

Diciembre 26, 2025 08:08 a.m.
A
Dieter Villalpando, absuelto por acusación de abuso sexual

Tras cinco años con cargos de presunto abuso sexual en su contra, este miércoles Dieter Villalpando fue absuelto de los mismos durante una audiencia que se llevó a cabo en los juzgados del Centro de Justicia para las Mujeres en Jalisco.

Las acusaciones se remontan a octubre de 2020, cuando el jugador fue señalado de haber violado a una chica durante una fiesta. Esta noticia sacudió a Chivas, club en el que jugaba en aquel entonces, ya que en esa reunión social también hubo presencia de otros futbolistas rojiblancos.

Dieter fue vinculado a proceso en el pasado 11 de octubre, pero se libró de llegar a la cárcel por ser condicionado a medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

"La persona fue absuelta por resolución judicial. Sin embargo, la Fiscalía del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, presentará el recurso de apelación correspondiente, al considerar que existen elementos que deben ser valorados por una instancia superior", comunicó la dependencia del estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Místico y Kemalito, ídolos del CMLL en 2025
Místico y Kemalito, ídolos del CMLL en 2025

Místico y Kemalito, ídolos del CMLL en 2025

SLP

El Universal

Las figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre agradecieron el respaldo del público tras un año de éxitos.

Dieter Villalpando, absuelto por acusación de abuso sexual
Dieter Villalpando, absuelto por acusación de abuso sexual

Dieter Villalpando, absuelto por acusación de abuso sexual

SLP

El Universal

La Fiscalía de Jalisco informó que apelará la resolución

Commanders recurren a Johnson ante Cowboys
Commanders recurren a Johnson ante Cowboys

Commanders recurren a Johnson ante Cowboys

SLP

AP

Prisión preventiva a Marco Antonio "N"
Prisión preventiva a Marco Antonio "N"

Prisión preventiva a Marco Antonio "N"

SLP

El Universal