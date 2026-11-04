Djokovic supera susto y vence a Vacherot

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PARÍS.- Novak Djokovic superó un susto al final del segundo set para vencer el martes 6-7 (5), 7-5, 6-1 al potente sacador Valentin Vacherot en la primera ronda del Masters de París.

Dueño del récord de títulos del torneo bajo techo con siete, Djokovic persigue el título 103 de su carrera, lo que lo dejaría empatado en el segundo lugar con Roger Federer. Jimmy Connors lidera en la era abierta con 109.

Pero el serbio, décimo preclasificado, pudo haber quedado eliminado temprano en París.

Al sacar con el marcador 4-4 en el segundo set, necesitó salvar tres puntos de quiebre para evitar que Vacherot, quien venía de consagrarse el domingo en el torneo bajo techo de Basilea en Suiza y verdugo de Djokovic en las semifinales del Masters de Shangái el año pasado, sacara para partido en el torneo bajo techo. Djokovic quedó desconcertado por los "enormes" saques del jugador de Mónaco y vio pasar 22 aces.

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Después de romper el saque de Vacherot para igualar el partido, volvió a quebrarlo al inicio del set decisivo para tomar impulso. Djokovic ganó en su segundo punto de partido con un gran golpe ganador de revés a dos manos paralelo a la línea desde el fondo de la cancha.

Ambos jugadores pidieron asistencia médica durante el segundo set: a Djokovic le dieron un masaje en el hombro derecho y a Vacherot le vendaron el tobillo izquierdo.

OTROS RESULTADOS

También el martes, el tercer preclasificado Ben Shelton avanzó a la tercera ronda tras vencer al también zurdo Cameron Norrie por 6-3, 6-4 para igualar su mejor total de una temporada al alcanzar su victoria número 42.

El jugador estadounidense ha incorporado a su equipo a Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, con miras a la temporada de 202. Shelton ya aseguró su lugar en las Finales ATP del 15 al 22 de noviembre, junto con el número uno Alexander Zverev, Alcaraz y Daniil Medvedev.

Djokovic busca un lugar, pero aparece rezagado al ubicarse 11mo en la carrera. Necesita una actuación sólida, con apenas un torneo 250 restante en Estocolmo después de París.

Taylor Fritz, 11mo preclasificado y ubicado un puesto por debajo de Djokovic, superó 3-6, 6-3, 6-4 a Benjamin Bonzi.