Doblete de Pulisic da triunfo al Milan

ROMA.- Christian Pulisic está en excelente forma a nueve meses de próximo Mundial.

El delantero de Estados Unidos anotó dos veces y participó en otro gol en la victoria el sábado 3-0 del AC Milan en la Serie A ante el Udinese, que llegó al partido invicto.

Fue justo el tipo de actuación que los aficionados estadounidenses esperan ver en el Mundial 2026 que Estados Unidos co-organiza con Canadá y México. Pulisic y el entrenador estadounidense Mauricio Pochettino indicaron recientemente que habían superado cierta controversia después de que el futbolista se saltó la Copa Oro de la CONCACAF.

Desde que se unió al Milan en 2023, Pulisic suma 36 goles y 21 asistencias en 105 partidos, lo que significa que ha producido un gol en más de la mitad de sus encuentros.

Pulisic hizo su primera anotación al rematar un rebote poco antes del descanso.

Luego, su alta presión permitió a Youssouf Fofana anotar sin oposición después de menos de tres minutos en el complemento.

Pulisic hizo el 3-0 tras recibir un pase bien disfrazado de Adrien Rabiot y disparar entre las piernas de un defensor.

La tercera victoria del Milan en cuatro partidos colocó a los Rossoneri al nivel del campeón defensor Napoli, un punto detrás del líder Juventus, que perdió su inicio perfecto en un empate 1-1 contra el Hellas Verona.