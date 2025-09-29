logo pulso
Por Romario Ventura

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Dos medallas de oro en Parapowerlifting

El para atleta potosino Jesús Eduardo Ponce cumplió un nuevo sueño deportivo al conquistar dos medallas de oro en la disciplina de Parapowerlifting, dentro de la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, celebrada en la ciudad de Aguascalientes.

Las preseas doradas llegaron gracias a su destacada actuación en las modalidades de peso acumulado y mejor levantamiento, con marcas sobresalientes en cada intento: Primer levantamiento: 95 kg; Segundo levantamiento: 100 kg; Tercer levantamiento: 105 kg.

Con estos resultados, Ponce no solo reafirmó su calidad como uno de los exponentes más sólidos del deporte adaptado en San Luis Potosí, sino que también confirmó el buen momento que atraviesa en su trayectoria.

Actualmente, el potosino forma parte de la Selección Nacional de Parapowerlifting y se encuentra en concentración en el Comité Paralímpico Mexicano, donde trabaja en su preparación rumbo a competencias internacionales de alto nivel.  Entre ellas destacan el Cairo 2025 Rookie and Next Gen World Championships y los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025 que se celebrarán en Chile.

El desempeño de Jesús Eduardo Ponce representa un orgullo para San Luis Potosí y un impulso para el deporte adaptado en México.

