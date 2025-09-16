Duelazos se dieron en la Liga Azteca

La categoría Ascenso Héctor Leyva de la Liga de Futbol Azteca vivió este domingo 14 de septiembre una jornada 17 cargada de emociones dentro del Torneo de Quetzal Apertura 2025, donde se combinaron la efectividad, la sorpresa y una goleada de escándalo.

GANA CON LO JUSTO

En un partido cerrado, el Buenavista F.C. se llevó los tres puntos tras vencer por la mínima 1-0 a Abarrotes Muñiz gracias al solitario tanto de José Hernández, quien aprovechó la ocasión más clara del duelo. El árbitro Ulises Ochoa Madrigal dirigió un encuentro de mucho desgaste físico.

IMPONE JERARQUÍA

Más adelante, el Atlético Salazares intentó plantarle cara a un inspirado Regreso de Unión Julias, pero terminó cayendo 1-3. José Javier Calixto abrió la cuenta para Salazares, aunque la respuesta visitante fue fulminante: José Eduardo Orozco marcó un doblete y Roberto Alvarado selló la victoria. El juez central José de Jesús Reyes Infante tuvo una tarde intensa en el juego.

TRIUNFO ABULTADO

El cierre de la jornada fue un verdadero festival goleador cortesía de los Toros Negros F.C., que pasaron por encima de Amigos F.C. con un contundente 5-0. La figura indiscutible fue Xerxes Rostro, quien brilló con un hat-trick, mientras que Fabián Montante aportó un doblete para completar la goleada. El silbante José de Jesús Reyes Infante fue testigo de la demostración más arrolladora de la fecha.

DIVISIÓN DE HONORES

En un partido con sabor especial, BMH Suministros y el Combinado F.M. terminaron 1-1 en un encuentro que tuvo como protagonistas a dos jugadores de apellido Alvarado. Gonzalo abrió el marcador para Suministros, pero Saúl apareció para igualar y repartir puntos. El árbitro José Luis Martínez Martínez controló con firmeza un duelo.

GANÓ POR LA MÍNIMA

Los Spartanos F.C. sumaron una valiosa victoria al imponerse 2-1 al Deportivo Puros Cuates gracias a la gran actuación de Luis Guel, autor de los dos tantos que encaminaron el triunfo. Alberto Navarro recortó distancias, pero no alcanzó para evitar la derrota. El silbante Ulises Ochoa Madrigal tuvo una tarde de mucha acción en las áreas.

SACAN LA CASTA

El espectáculo lo puso Los Muchachos de Don Beto, que derrotaron con autoridad 4-2 al Deportivo San Alberto en un partido lleno de emociones y goles. Diego Miguel, Nelson Rodríguez, Fernando de la Rosa y Edgar Rodríguez firmaron las anotaciones para el conjunto ganador, mientras que Luis Ángel Esquivel y Rogelio Ortiz marcaron para San Alberto. El encuentro fue dirigido por el árbitro Héctor PSL.