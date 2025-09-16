Adiós de NASCAR a México es temporal

CIUDAD DE MÉXICO- Si bien, el próximo año la Ciudad de México quedó excluida del calendario de la NASCAR Cup Series, para sorpresa de muchos, Daniel Suárez pidió no alarmarse a los amantes del deporte motor, debido a que será una ausencia temporal.

“En 2026 no va a suceder, por cuestiones externas a NASCAR, sobre todo por el Mundial de futbol, pero estoy seguro de que NASCAR va a regresar en el futuro. Fue un gran evento y la gente, fans, pilotos y la industria, quieren más de eso”, dijo, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Incluso, el piloto oriundo de Monterrey se aventuró a señalar que 2027 marcará su regreso a casa, porque todo apunta a que el Autódromo Hermanos Rodríguez está contemplado para ser una de las paradas de la categoría ese año.

“Definitivo, ahí voy a estar [en el Autódromo Hermanos Rodríguez]. Sí, fue una noticia muy triste, pero hubiera sido mucho más triste si hubiera sido un ‘no vamos porque NASCAR no quiere o porque México no quiere’. Pero no fue así. Realmente, NASCAR quiere ir y hacerlo. Sólo es el tiempo y las fechas que no coincidieron muy bien, con todo lo que va a pasar con el Mundial, pero estoy seguro de que las cosas van a cuadrar mejor para el futuro”, comentó el regiomontano.

Finalmente, Suárez reconoció que haber visitado México —ahora como piloto de NASCAR Cup— fue sumamente emotivo para él, ya que logró ganar la carrera de Xfinity.

“Fue increíble. Yo creo que uno de los mejores fines de semana en mi carrera. Como piloto, como persona, poder estar ahí —enfrente de todos ustedes— fue algo increíble”, concluyó Daniel.