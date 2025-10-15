logo pulso
Por AP

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Duelo Italia-Israel se realizó sin incidentes

UDINE.- El partido de las eliminatorias del Mundial entre Italia e Israel se llevó a cabo el martes sin incidentes mayores, en medio de una fuerte presencia policial que incluyó francotiradores en el techo del estadio.

Italia se impuso 3-0 en un encuentro que fue señalado colocado en la categoría de mayor riesgo a pesar de un acuerdo de alto el fuego que puso pausa a dos años de guerra en Gaza. Se produjeron algunas escaramuzas entre manifestantes y la policía en las calles de Udine durante una manifestación pro-palestina antes del partido, pero no hubo interrupciones durante el juego en sí.

Francotiradores fueron instalados en el techo del hotel del equipo de Israel en Udine y en la parte superior del estadio de la ciudad italiana.

El autobús del equipo de Israel fue escoltado al estadio por 13 vehículos policiales, incluidos algunos de las fuerzas especiales, y varias motocicletas.

El sonido de helicópteros vigilando la ciudad llenó el aire desde la mañana, horas antes de que comenzara el partido en el Stadio Friuli. También se podían ver drones en el cielo y había una fuerte presencia policial y militar.

En el centro de la ciudad, alrededor de 10,000 personas asistieron a una marcha pro-Palestina, que se mantuvo sin incidentes durante casi tres horas antes de llegar a su parada final. 

