Dura prueba de Cardinals ante los Seahawks

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Trey McBride cumple su quinta temporada con los Cardinals de Arizona y nunca ha sido parte de una victoria sobre los Seahawks de Seattle, un rival del Oeste de la NFC y los campeones defensores del Super Bowl.

Ocho partidos. Ocho derrotas.

Pero el tight end All-Pro se siente bastante bien estos días, sobre todo después de que los Cardinals lucieran mucho mejor de lo esperado en una victoria como visitantes por 26-14 sobre los Chargers de Los Ángeles, una de las mayores sorpresas de la primera semana de la NFL.

"Quieres jugar contra los mejores, quieres medirte con los mejores", dijo McBride. "¿Qué mejor desafío que esta semana? ¿Por qué no hacerlo contra los mejores? Veamos qué tenemos".

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Los Cardinals (1-0) reciben a los Seahawks (1-0) el domingo en una prueba de fuego para la remozada franquicia. Su nuevo entrenador Mike LaFleur se convirtió en el primer estratega no interino en ganar su primer partido como técnico de los Cardinals desde que Don Coryell lo logró en 1973.

LaFleur fue el coordinador ofensivo de los Rams de Los Ángeles —que también están en la división— durante las últimas tres temporadas y sabe muy bien con qué se va a encontrar este fin de semana, particularmente en lo que respecta a la defensa de los Seahawks.

Seattle tuvo otra actuación defensiva brillante en una victoria por 13-10 sobre Nueva Inglaterra en la primera fecha.

"No hay ninguna debilidad, en absoluto. Es una liga impulsada por los jugadores, pero estarías equivocado si no dijeras también lo bien que están entrenados", dijo LaFleur. "Son 11 tipos trabajando al unísono que simplemente entienden lo que está pasando".

Los Seahawks iniciarán el domingo con el quarterback suplente Drew Lock después de que el titular Sam Darnold fuera descartado por una lesión que sufrió contra los Patriots. Lock jugó la mayor parte del partido ante los Patriots después de que Darnold se lesionara en la serie inicial, completando 16 de 22 pases para 187 yardas y un touchdown.

49ers vuelven de victoria dominante en Australia

El escenario para comenzar la temporada de los 49ers de San Francisco difícilmente podría haber sido mucho más desafiante.

Viajaron a Australia, donde dominaron a los Rams de Los Ángeles Rams, favoritos para el Super Bowl, en una victoria por 27-7. La tarea sobre el papel para su segundo encuentro parece mucho más sencilla. Los 49ers se enfrentan al equipo con menos probabilidades de ganar el título esta temporada al recibir en casa a los Dolphins de Miami.