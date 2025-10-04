Eagles, a mantener paso perfecto ante Broncos

Los campeones Eagles buscan convertirse en el primer equipo en la historia en acumular marca de 5-0 en tres ocasiones durante un lapso de cinco temporadas. Y están a punto de conseguirlo de una manera convencional. Convencional para la década de 1940.

Filadelfia conoce una fórmula para ganar partidos y solo una: correr el balón. Los Eagles (4-0) recurren al aire únicamente cuando es estrictamente necesario; ya completar un pase es vanidad. De hecho, no tuvieron una conexión aérea en toda la segunda mitad de su triunfo por 31-25 sobre Tampa Bay y no la necesitaron.

Son el equipo con la segunda mayor cantidad de acarreos y el último en pases lanzados. Y la fórmula funciona hasta el momento.

El desequilibrio ofensivo ha desatado molestias en el estelar receptor A.J. Brown. Pero los resultados son incuestionables. Difíciles de explicar, tal vez, pero incuestionables sin lugar a dudas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A pesar de ser el tercer equipo con menos yardas conseguidas, Filadelfia es séptimo en puntos anotados gracias a sus 11 touchdowns en 11 visitas a la zona roja, el cuidado del balón y dos pateadas bloqueadas en equipos especiales, ambas devueltas hasta anotación.

Tal vez necesiten ajustar su fórmula el próximo domingo cuando reciban a los Broncos (2-2), un equipo que llega al encuentro con la segunda mejor defensiva de la liga y la más destacada en las últimas 20 yardas del terreno.

Denver no sólo tiene la misión de detener a Jalen Hurts, Saquon Barkley, también despejar la duda de si sus estadísticas defensivas han recibido un empujón por cortesía de dos de las ofensivas más ineptas —Tennessee y Cincinnati.