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Egipto se clasifica en tanda de los penales

Por El Universal

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Egipto se clasifica en tanda de los penales
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      México.- Comenzó el verdadero camino para conocer al próximo campeón del mundo, por eso, los hombres comandados por Mohamed Salah saben que el haber clasificado a los octavos de final es un paso muy importante de cara al objetivo planteado, sin embargo, es un camino complicado con adversarios de cuidado.

      El primer paso era vencer a Australia y lo sabían desde el inicio del encuentro, pues al minuto 13´ Emam Ashour mandaría el balón al fondo de las redes de un impecable cabezazo tras un excelente servicio, esta anotación le daría un dominio total al conjunto egipcio durante la primera parte complementaría, pero para la segunda mitad el conjunto australiano ya sabía con claridad que debía darle vuelta al marcador, o al menos, empatar para mandarlo al alargue. Tras un balón parado del conjunto australiano llegaría el error de Egipto que culminaría en un autogol por parte de Mohamed Hanny, y el encuentro estaba comprometido para los africanos. Durante todo el tramite del encuentro el marcador no se movió más, por ende, ambos equipos estaban obligados a jugar los tiempos extras para conseguir la clasificación, pero no se hicieron daño y era necesario definir desde los once pasos.

      Los Faraones no defraudaron desde la pena máxima y logran la hazaña, enfrentarán a Argentina que venció a Cabo Verde.

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