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El auto de "Checo" se incendia en FP2

Por EFE

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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El auto de "Checo" se incendia en FP2
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      El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que marcó el decimoctavo tiempo este viernes en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial, declaró en el circuito urbano del principado de la Costa Azul -donde acabó antes de tiempo el segundo ensayo, con el freno delantero derecho de su coche ardiendo-, que "fue una pena haber concluido así", pero que "también se trata de encontrar los límites con miras a la carrera del domingo".

      "Ha sido una pena haber concluido de esa manera el segundo entrenamiento, pero también se trata de encontrar los límites para la carrera del domingo y es importante que hayamos rodado tanto como lo hicimos hoy", manifestó ´Checo´, nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras uno alejado de ella, retornó este curso a la categoría reina.

      "Ha sido un viernes potente para nosotros y estuvimos cerca; porque un par de décimas habrían cambiado nuestras vidas por completo, así que espero que las podamos encontrar cuando sean necesarias", comentó el mexicano de Cadillac, con seis triunfos uno de ellos en las calles de Montecarlo- y 39 podios en la Fórmula Uno, que este viernes se quedó a muy poco más de dos segundos del mejor tiempo del día, el que marcó el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari).

      "Estamos cerca de los coches que tenemos delante y nuestra posición final de mañana dependerá del rendimiento de los demás, pero por aquí cualquier cosa; así que sólo necesitamos estar ahí en el momento justo y sacarle el máximo al coche mañana", manifestó el bravo piloto tapatío este viernes en Mónaco, donde ganó hace cuatro años a bordo de un Red Bull.

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