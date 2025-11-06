El Barsa iguala ante el Brujas

El Inter de Milán se mantuvo en el lote de los equipos con paso perfecto en la Liga de Campeones al vencer el miércoles 2-1 a Kairat, mientras que la fragilidad defensiva del Barcelona agrió una noche brillante de Lamine Yamal al salvar un empate 3-3 de visita al Club Brujas.

Los goles del argentino Lautaro Martínez y el brasileño Carlos Augusto le dieron la victoria al Inter en su fuedo de San Siro. Los Nerazzurri, subcampeones de la pasada edición, emularon a Bayern Múnich y Arsenal como los únicos equipos con el pleno de cuatro triunfos en la fase de liga del torneo.

Kairat, el club de Kazajistán que sigue sin ganar en su debut absoluto en la Champions, empató transitoriamente mediante Ofri Arad al inicio del segundo tiempo antes de que Carlos Augusto se encargó de que el Inter embolsara los tres puntos con su gol a los 67 minutos.

Erling Haaland extendió su racha goleadora en la victoria en casa del Manchester City por 4-1 sobre el Borussia Dortmund, resultado que dejó al conjunto inglés en la cuarta posición con 10 puntos.Paris Saint-Germain, Newcastle, Real Madrid, Liverpool y Galatasaray se encolumnan en ese orden del quinto al noveno peldaño con nueve unidades. Los ochos primeros en la tabla de la fase de liga avanzarán directamente a los octavos de final.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Barcelona se ubica undécimo con siete puntos tras remontar tres veces para empatar en Bélgica, con Lamine como figura. El atacante de 18 años marcó a los 61 minutos tras una gran maniobra individual y su disparo a los 77 propició un autogol del mediocampista rival Christos Tzolis para el 3-3 definitivo.

Phil Foden firmó un doblete para el City, mientras que Haaland marcó su 27to gol en 17 partidos con su club y la selección esta temporada. El delantero noruego ha anotado 14 veces en sus últimos nueve partidos. Apenas en dos ocasiones no ha perforado las redes en un partido esta temporada.

El Benfica de José Mourinho perdió 1-0 en casa ante Bayer Leverkusen, sumando su cuarta derrota consecutiva en la fase de liga. Ajax también sufrió su cuarta derrota consecutiva tras caer 3-0 ante Galatasaray en casa. Newcastle venció 2-0 a Athletic de Bilbao en St. James’ Park.