logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

‘El Bebote’ cuenta con la confianza de Allegri

Por El Universal

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
‘El Bebote’ cuenta con la confianza de Allegri

México.- Santiago Giménez ha vivido un semestre de pesadilla en el futbol italiano en donde apenas suma un gol en 11 partidos disputados. Sin embargo, Massimiliano Allegri reafirmó su continuidad con el Milan de la Serie A.

El delantero mexicano sigue recuperándose de una lesión en el tobillo que le impidió disputar los encuentros de la Selección Mexicana ante Uruguay y Paraguay en la última Fecha FIFA y que también lo dejó fuera del Derby della Madonnina de este domingo.

Allegri habló en conferencia de prensa previo al duelo entre Inter y Milan y destacó el valor de Giménez en la planilla del Milan, por lo que su salida del equipo “rossonero” podría no concretarse en el mercado invernal.

“Santiago Giménez es un jugador importante”, señaló el director técnico del Milan. “Marcó muchos goles antes de llegar al Milan, no es fácil llegar a mitad de temporada, a finales de enero como le pasó a él. No entiende el idioma, tiene que adaptarse a un estilo de futbol diferente”, agregó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sobre la lesión que arrastra Giménez, el estratega es paciente y espera que la mejor versión de “Santi” regrese para aportar con goles al Milan. “Giménez tiene ahora un problema en el tobillo, pero ya verán que en el futbol las cosas cambian en un instante”, concluyó Allegri.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PFC remonta y vence a la UAZ
PFC remonta y vence a la UAZ

PFC remonta y vence a la UAZ

SLP

Romario Ventura

Luis González se convirtió en la figura del partido con dos goles

Brillante actuación de Fermín Rivera
Brillante actuación de Fermín Rivera

Brillante actuación de Fermín Rivera

SLP

Romario Ventura

El matador potosino salió a hombros tras cortar 4 orejas en su aniversario

Surgen ganadores del torneo ‘Fiestas Revolucionarias’
Surgen ganadores del torneo ‘Fiestas Revolucionarias’

Surgen ganadores del torneo ‘Fiestas Revolucionarias’

SLP

Romario Ventura

Chris Paul insinúa su retiro de la NBA
Chris Paul insinúa su retiro de la NBA

Chris Paul insinúa su retiro de la NBA

SLP

AP