‘El Bebote’ cuenta con la confianza de Allegri

México.- Santiago Giménez ha vivido un semestre de pesadilla en el futbol italiano en donde apenas suma un gol en 11 partidos disputados. Sin embargo, Massimiliano Allegri reafirmó su continuidad con el Milan de la Serie A.

El delantero mexicano sigue recuperándose de una lesión en el tobillo que le impidió disputar los encuentros de la Selección Mexicana ante Uruguay y Paraguay en la última Fecha FIFA y que también lo dejó fuera del Derby della Madonnina de este domingo.

Allegri habló en conferencia de prensa previo al duelo entre Inter y Milan y destacó el valor de Giménez en la planilla del Milan, por lo que su salida del equipo “rossonero” podría no concretarse en el mercado invernal.

“Santiago Giménez es un jugador importante”, señaló el director técnico del Milan. “Marcó muchos goles antes de llegar al Milan, no es fácil llegar a mitad de temporada, a finales de enero como le pasó a él. No entiende el idioma, tiene que adaptarse a un estilo de futbol diferente”, agregó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre la lesión que arrastra Giménez, el estratega es paciente y espera que la mejor versión de “Santi” regrese para aportar con goles al Milan. “Giménez tiene ahora un problema en el tobillo, pero ya verán que en el futbol las cosas cambian en un instante”, concluyó Allegri.