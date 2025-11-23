PELÍCULAS DE MÉXICO GANADORAS DEL FESTIVAL DE HUELVA

El cine mexicano y el brasileño han sido los grandes triunfadores del 51 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, con los premios conseguidos por las películas mexicanas ‘Vainilla’ y ‘Un mundo para mí’, mientras que la brasileña ‘La mejor madre del mundo’ ha ganado el Colón de Oro a la Mejor Película.

‘Un mundo para mí’ se ha llevado el Premio del Público que ha acudido a las salas, así como el del Mejor Guion, que otorga la Asociación de la Prensa de Huelva, que valora en su acta que “ha sabido reflejar, a través de situaciones paralelas, el proceso de superación de una pareja ante las dudas y los prejuicios sociales surgidos tras el nacimiento de su bebé intersexual, provocando un debate inevitable”.

La cinta llegó al certamen onubense después de haber sido seleccionada en el Festival Mar de Plata, premiada con el Global Vision Award en el Cinequest Festival de Estados Unidos y reconocida con la Mención Honorífica en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara de México y de la mano de uno de sus actores, Andrés Delgado.

‘Vainilla’, dirigida precisamente por la actriz coprotagonista de ‘Un mundo para mí’, Mayra Hermosillo, ha conseguido el Premio a la Mejor Dirección, mientras que el jurado ha decidido entregarle a todo su elenco el galardón a la Mejor Interpretación

de Reparto.