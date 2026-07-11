El belga Merlier gana 7ma. etapa

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BURDEOS.- El ciclista belga Tim Merlier ganó la séptima etapa del Tour de Francia el viernes en un final al esprint, mientras el favorito de la carrera, Tadej Pogacar, conservó el maillot amarillo de líder.

Merlier fue colocado en posición para atacar por su equipo Soudal Quick-Step y calculó bien el momento de su movimiento para asegurarse su cuarta victoria de etapa en el Tour.

"Estoy encantado. Cuando lancé mi esprint no sabía qué tan lejos estaba", dijo Merlier. "Pero lo logré, gracias al equipo, fue un gran trabajo de su parte. Después de todo el trabajo duro de hace dos días y hoy se siente bien saber que pude devolverles el favor a los chicos".

Pogacar, cuatro veces campeón del Tour, llegó sin problemas en el pelotón principal junto con el dos veces ganador Jonas Vinegaard, su rival más cercano. Mantuvo su ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre Vinegaard, segundo, en la clasificación general.

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Pogacar recuperó el maillot amarillo del ciclista noruego Torstein Traeen con una típica exhibición de ataque en la montaña de los Pirineos el jueves.

Traeen se cayó en esa etapa y, aunque la completó, abandonó el Tour después de que pruebas médicas revelaran múltiples fracturas de costillas y una conmoción cerebral.

La etapa 7 llevó a los corredores por un recorrido mayormente llano de 175 kilómetros (109 millas) desde Hagetmau hasta la ciudad amante del vino de Burdeos.

En condiciones sofocantes que alcanzaron los 36 grados (97 F) durante una ola de calor en curso en el país, el francés Baptiste Veistroffer formó una escapada de dos hombres con el checo Jakub Otruba. Fueron alcanzados a falta de 18 kilómetros por el pelotón perseguidor, mientras los equipos buscaban colocar a su principal velocista en posición para disputar la victoria.

El veterano Mathieu van der Poel rodó con fuerza y puso a Jasper Philipsen al frente a falta de 250 metros, pero Philipsen no pudo sostener su ataque y fue superado por Merlier.

"A falta de 600 metros me quedé encerrado", dijo Merlier. "Pero me dije a mí mismo que lucharía hasta la meta".

El noruego Soren Waerenskjold terminó segundo y el eritreo Biniam Girmay se ubicó tercero.

Los tres cruzaron la meta en 3 horas, 44 minutos y 20 segundos.

La etapa 8 del sábado también está hecha para los velocistas y termina en la ciudad suresteña de Bergerac. La carrera concluye con su tradicional llegada en París el 26 de julio.