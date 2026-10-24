El Brujas golea a Leyendas Unidas

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Brujas de Villa de Arriaga consiguió una importante victoria como visitante al imponerse por marcador de 4-1 al Centro de Especialización de Futbolistas Leyendas Unidas, en partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga TDP, dentro del Grupo 12. El conjunto potosino mostró contundencia desde los primeros minutos y supo responder a la reacción de los locales para llevarse tres puntos que le permiten llegar a 13 unidades y recuperar terreno en la clasificación.

El equipo dirigido por González Tahuilán abrió el marcador apenas al minuto 2, cuando Bulmaro Puebla aprovechó un error en la zona defensiva de los leoneses para definir y colocar el 0-1. La presión de Brujas continuó y al minuto 16 llegó el segundo tanto, obra de Santiago Flores, quien condujo el balón por el costado derecho y sacó un disparo colocado a la base inferior derecha de la portería rival.

Durante la primera mitad, Brujas mantuvo el control de la posesión y generó oportunidades para ampliar la ventaja, mientras Leyendas Unidas, dirigido desde el banquillo por el exseleccionado nacional Luis "Chapo" Montes, buscó presionar en el mediocampo para cambiar el rumbo del encuentro. Para el complemento, los locales encontraron el descuento al minuto 48, cuando Pablo Contreras aprovechó una salida comprometida del guardameta potosino para marcar el 1-2 y devolver la esperanza a su equipo.

La respuesta de los visitantes llegó al minuto 67, cuando Mateo Centeno, recién ingresado al terreno de juego, aprovechó un balón que quedó a modo tras un disparo de larga distancia de Bulmaro Puebla que se estrelló en el travesaño, para empujar el esférico y establecer el 1-3. Con la ventaja de dos goles, Brujas recuperó el control de las acciones y administró los tiempos del partido ante los intentos de reacción del conjunto local.

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Finalmente, al minuto 86, Alan Coronel sentenció el encuentro con el cuarto tanto de Brujas, al recibir un pase filtrado por el sector izquierdo y puntear el balón ante la salida del portero para sellar el 1-4 definitivo. Con este resultado, la escuadra de Villa de Arriaga alcanzó las 13 unidades en el Grupo 12 y se prepara para su siguiente compromiso, en el que recibirá la próxima semana a Leyendas FC de Guanajuato, con la intención de mantener el impulso y seguir escalando posiciones.