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El Como aplasta a Lens

Por AP

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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El Como aplasta a Lens
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      LENS.- Como se convirtió en el primer equipo visitante en marcar nueve goles en un partido de la Liga de Campeones, al apabullar el miércoles 9-1 a Lens.

      El equipo de Cesc Fàbregas sumó su tercera victoria en cuatro partidos en su temporada de debut en la competición y ascendió al cuarto puesto de la clasificación de la fase de liga. La mejor actuación goleadora previa de un club como visitante había sido la victoria 8-2 del Bayern Múnich sobre el Barcelona en una sede neutral (Lisboa) en 2020.

      Como igualó el mayor margen de victoria, después de las victorias 8-0 en casa de Liverpool y Real Madrid ante Besiktas y Malmo, respectivamente. Tasos Douvikas firmó un triplete y ahora ha marcado en los cuatro partidos de Como. Lidera la Liga de Campeones con seis goles.

      El argentino Nico Paz también anotó y luego, en lugar de celebrar, fue y tomó una camiseta con la imagen de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife de España que murió tras una colisión en el campo con el portero del equipo rival. Paz pasó tiempo en el sistema juvenil del Tenerife entre 2014 y 2016. Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martina Baturina y Matteo Papaccioli también marcaron para Como.

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      Papaccioli, de 18 años y quien ingresó en la segunda mitad, es integrante del equipo juvenil de Como y ni siquiera ha jugado todavía en la Serie A.

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