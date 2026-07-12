El San Luis destaca adaptación al estilo del técnico Mejía

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A pocos días del arranque del Torneo Apertura 2026, los jugadores del Atlético de San Luis, Sébastien Salles-Lamonge y David Rodríguez, aseguraron que el equipo continúa asimilando de buena forma la idea futbolística del director técnico Diego Mejía, luego de concluir la etapa de pretemporada.

En una zona mixta realizada en la Ciudad Deportiva La Presa, el mediocampista francés destacó que el plantel ya tiene clara la propuesta de juego que busca implementar el estratega y consideró que el sistema beneficia las características de los futbolistas rojiblancos.

"Bueno, con una idea bien clara. Yo creo que tenemos un sistema bien elegido y esa idea nos va a servir mucho dependiendo de los jugadores que tenemos en el plantel. La verdad lo disfrutamos mucho y estamos listos para la liga", comentó Salles-Lamonge.

El futbolista también explicó que la adaptación al nuevo cuerpo técnico ha sido natural, ya que el estilo de juego se ajusta a las cualidades del equipo.

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"Yo creo que él se adaptó muy bien a nosotros, más que nosotros a él. Necesitamos este tipo de juego porque con los jugadores que tenemos nos favorece salir jugando, tener la pelota y generar desde ahí, más que intentar jugar al contragolpe. La verdad ha sido muy fácil", señaló.

Por su parte, el delantero potosino David Rodríguez destacó el crecimiento colectivo mostrado durante los encuentros de preparación, asegurando que cada amistoso permitió fortalecer el funcionamiento del equipo.

"Creo que los partidos amistosos nos han ayudado demasiado para ir encontrándonos mejor y poco a poco se ha demostrado. Sabemos que un amistoso no es igual a un partido oficial, pero considero que nos hemos visto muy bien", expresó.

Respecto a la posibilidad de que llegue otro delantero para reforzar la plantilla, Rodríguez afirmó que existe competencia sana dentro del grupo y plena confianza en la calidad de los jugadores que actualmente integran el plantel.

"El que tenga que jugar ahí se va a adaptar bien. Si llega alguien será bienvenido y, si no, creo que los jugadores que tenemos cuentan con la calidad suficiente para suplir esa posición", concluyó.