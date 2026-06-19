Elevados costos en el Mundial

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

NUEVA YORK.- Las polémicas por el elevado costo del Mundial no se detienen, entre entradas con precios por las nubes y una cerveza en los estadios que cuesta como mínimo 10 dólares. Pero para quienes no tienen problemas de presupuesto, las ofertas para asistir a los partidos abundan e incluyen alojamientos y experiencias personalizadas de ultralujo.

En Nueva York, el prestigioso hotel The Mark Hotel ofrece un paquete para el Mundial valuado en un millón de dólares. La propuesta incluye cuatro noches para seis personas en el exclusivo penthouse del establecimiento del Upper East Side, con acceso a una terraza con vista a Central Park, donde los huéspedes pueden disfrutar diariamente de martinis y caviar.

También están incluidos, según informó el "New York Post", los boletos para el partido y el traslado hasta el estadio en helicóptero.

En Boston, una empresa especializada ofrece un servicio de transporte aéreo privado para aficionados al futbol. Por 500,000 dólares, los clientes pueden desplazarse entre las seis ciudades estadounidenses que albergan partidos del Mundial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Florida, en la bahía de Biscayne, por 25,000 dólares por persona es posible participar en una fiesta de visualización de cuatro horas a bordo de un megayate, con comida, bebidas y un breve recorrido por la bahía incluidos.

Por su parte, el hotel The St. Regis ofrece un paquete de seis días para seguir el torneo desde la costa este hasta la costa oeste de Estados Unidos. El viaje, valorado en poco menos de 200,000 dólares, comienza en Florida con una estadía de dos días en Bal Harbour y traslados al estadio en vehículos Bentley.

Para quienes buscan una experiencia aún más exclusiva, en Boca Ratón se comercializa una propuesta de un millón de dólares que incluye alojamiento en un hotel cinco estrellas, mayordomo privado y menús personalizados.

Los huéspedes son trasladados en helicóptero a los estadios, tienen acceso a sesiones de entrenamiento de los equipos y ocupan asientos en primera fila durante los partidos.

El elevado precio también contempla una visita privada a una boutique de Balmain acompañados por un estilista personal y un espectáculo de fuegos artificiales diseñado especialmente para los participantes.