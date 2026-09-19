Elige Zidane caras nuevas para Francia

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PARÍS.- Zinedine Zidane empezó a construir el equipo de Francia del futuro al citar el viernes a varias caras nuevas en su primera convocatoria desde que asumió el cargo.

El delantero de Rennes Esteban Lepaul, el defensa central de Liverpool Jeremy Jacquet, el mediocampista de Como Lucas Da Cunha, el lateral Andy Diouf del Inter de Milán y el arquero de Toulouse Guillaume Restes se preparan para debutar en los próximos partidos de la Liga de Naciones.

"Son jugadores que merecen estar aquí, jugadores a los que quiero ver. Todos participarán", dijo Zidane el viernes en la sede de la Federación Francesa de Fútbol.

Francia jugará contra Turquía el 25 de septiembre y ante Bélgica tres días después. Recibirá a Italia el 2 de octubre y a Bélgica el 5 de octubre.

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"Lo que me inspira es el juego. Quiero ver a estos jugadores y a este equipo jugando", indicó Zidane. Jacquet, de 21 años, ha tenido un gran inicio desde que se incorporó a Liverpool procedente de Rennes en la pretemporada, en una operación valorada, según se informó, en 70 millones de euros (80 millones de dólares).

"Me gusta mucho su perfil. Lo he seguido durante mucho tiempo porque jugó junto a mi hijo en las categorías juveniles", destacó Zidane. Diouf juega en el mediocampo con su club, pero Zidane insiste en que no lo hará con Francia.

"Juega de una manera diferente para el Inter de Milán. Quiero verlo jugando de lateral izquierdo", indicó.