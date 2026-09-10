Elimina Shelton al campeón Alcaraz

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NUEVA YORK.- No fue el regreso perfecto después de una ausencia de cuatro meses y media, pero Carlos Alcaraz igualmente pudo dibujar una amplia sonrisa en el rostro tras salir de la pista del estadio Arthur Ashe al filo de las 4 de la madrugada.

Cuando acabaron cinco apasionantes sets y un agónico super desempate ante Ben Shelton, en el partido que más tardío culminó en la historia del Abierto de Estados Unidos, Alcaraz tenía motivos para sonreír conforme con su entrega.

"Estuvo muy parejo, muy cerca. Así que no voy a sentirme decepcionado por no haber conseguido la victoria al final", declaró. "Estoy feliz y orgulloso de mí mismo, de cómo luché".

Shelton puso fin al reinado de Carlos Alcaraz, imponiéndose por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7), un encuentro que concluyó a las 3:33 de la madrugada del miércoles.

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Alcaraz vio así interrumpida su racha de 18 victorias consecutivas en torneos de Grand Slam tras una batalla que duró 4 horas y 28 minutos.

"Estoy cansado. Fue una guerra", comentó Shelton. "Carlos es uno de los mejores campeones de nuestro deporte. Fue el partido que más he disfrutado en mi carrera, sin duda".

Miles de aficionados se quedaron hasta el final y el estadounidense Shelton se benefició del apoyo del público local, coreando el "¡USA! ¡USA!".

"Es increíble", dijo Shelton. "Siempre digo que esta es la mejor ciudad deportiva del mundo y que este es el mejor estadio del mundo".

Habrá una semifinal estadounidense el viernes. Shelton, octavo cabeza de serie, se enfrentará a Frances Tiafoe.