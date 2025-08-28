logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Encamina Albies victoria de Bravos sobre Marlins

Por AP

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
Encamina Albies victoria de Bravos sobre Marlins

MIAMI.- Ozzie Albies conectó un jonrón e impulsó cinco carreras, y los Bravos de Atlanta vencieron el miércoles 12-1 a los Marlins de Miami.

Jurickson Profar bateó dos jonrones en solitario para los Bravos, quienes superaron a los Marlins 21-1 en las últimas diez entradas de su serie de tres juegos. Matt Olson y Michael Harris II también conectaron sendos cuadrangulares en el encuentro.

La estrella venezolana de Atlanta, Ronald Acuña Jr., recibió cuatro bases por bolas y fue golpeado por un lanzamiento, lo que llevó a la expulsión del manager Brian Snitker.

El abridor de los Bravos, Joey Wentz (3-3), permitió una carrera y cinco hits en seis 2/3 entradas lanzadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Después de ganar seis series consecutivas para llegar a 55-55 el tres de agosto, los Marlins (62-71) perdieron su séptima serie de manera consecutiva.

El coach Brian Snitker fue expulsado después de que el pitcher Gusto (7-7) golpeara a Acuña con el primer lanzamiento tras el jonrón de Olson. Un enojado Acuña dio un par de pasos hacia el montículo antes de dirigirse a primera base. Ambas bancas se vaciaron aunque no se lanzaron golpes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Recupera Vingegaard el liderato en España
Recupera Vingegaard el liderato en España

Recupera Vingegaard el liderato en España

SLP

AP

El ciclista danés luce nuevamente el maillot rojo tras llegar segundo en la contrarreloj

Suspende la NFL al receptor Rashee Rice
Suspende la NFL al receptor Rashee Rice

Suspende la NFL al receptor Rashee Rice

SLP

AP

Ganan Marineros la serie a Padres
Ganan Marineros la serie a Padres

Ganan Marineros la serie a Padres

SLP

AP

El toletero Eugenio Suárez produjo tres carreras para encaminar la victoria

De “caballito” Atléticos vencen a Tigres
De “caballito” Atléticos vencen a Tigres

De “caballito” Atléticos vencen a Tigres

SLP

AP