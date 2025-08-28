Encamina Albies victoria de Bravos sobre Marlins
MIAMI.- Ozzie Albies conectó un jonrón e impulsó cinco carreras, y los Bravos de Atlanta vencieron el miércoles 12-1 a los Marlins de Miami.
Jurickson Profar bateó dos jonrones en solitario para los Bravos, quienes superaron a los Marlins 21-1 en las últimas diez entradas de su serie de tres juegos. Matt Olson y Michael Harris II también conectaron sendos cuadrangulares en el encuentro.
La estrella venezolana de Atlanta, Ronald Acuña Jr., recibió cuatro bases por bolas y fue golpeado por un lanzamiento, lo que llevó a la expulsión del manager Brian Snitker.
El abridor de los Bravos, Joey Wentz (3-3), permitió una carrera y cinco hits en seis 2/3 entradas lanzadas.
Después de ganar seis series consecutivas para llegar a 55-55 el tres de agosto, los Marlins (62-71) perdieron su séptima serie de manera consecutiva.
El coach Brian Snitker fue expulsado después de que el pitcher Gusto (7-7) golpeara a Acuña con el primer lanzamiento tras el jonrón de Olson. Un enojado Acuña dio un par de pasos hacia el montículo antes de dirigirse a primera base. Ambas bancas se vaciaron aunque no se lanzaron golpes.
