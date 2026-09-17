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Messi y Joel Huiqui protagonizan encontronazo en Campeones Cup

Messi destacó con un gol y una asistencia, pero también por momentos de tensión con Joel Huiqui.

Por El Universal

Septiembre 17, 2026 04:28 p.m.
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Messi y Joel Huiqui protagonizan encontronazo en Campeones Cup
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      Hace unas horas, Cruz Azul e Inter Miami se enfrentaron en la Campeones Cup, torneo que reúne a los campeones de la Liga MX y la MLS. El encuentro terminó con victoria para el conjunto estadounidense por marcador de (2-1).


      En un partido en el que los celestes quedaron lejos de mostrar su mejor versión, la gran figura fue Lionel Messi, quien volvió a demostrar su calidad al contribuir con un gol y una asistencia para encaminar a las Garzas hacia un nuevo título.

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      Sin embargo, más allá de su actuación dentro del terreno de juego, el argentino también llamó la atención por varios momentos de tensión que protagonizó durante el encuentro. A lo largo del compromiso, se le vio intercambiando reclamos con el cuerpo arbitral y, en más de una ocasión, con Joel Huiqui, entrenador interino de Cruz Azul.
      En imágenes que circularon rápidamente en redes sociales, se aprecia al campeón del mundo en Qatar 2022 acercarse a la zona técnica cementera para intercambiar palabras con el estratega mexicano. La escena se repitió en un par de ocasiones, mostrando a un Messi visiblemente molesto, mientras Huiqui permanecía atento a las acciones del partido.
      Aunque no trascendió el motivo de la discusión, el intercambio entre ambos personajes no pasó desapercibido para los aficionados y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la final de la Campeones Cup.

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