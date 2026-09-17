Vuelca tráiler en carretera Matehuala-SLP; no hay lesionados

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Únicamente daños materiales se registraron este jueves en una volcadura de un tráiler en la carretera 57 (SLP-Matehuala).

El accidente se registró cerca de las 15:00 horas, cuando el conductor de un Freightliner de color blanco que circulaba de San Luis Potosí a Matehuala, al llegar al kilómetro 150, pierde el control hacia su derecha, saliendo de la cinta asfáltica para quedar recostado sobre su lado izquierdo.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes tomaron conocimiento.

El chofer se reportó sin lesiones y únicamente se dio parte de los daños en la unidad.

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